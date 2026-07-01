В Пензе убрали 207 размещенных с нарушениями рекламных конструкций

Общество

В Пензе убрали 207 размещенных с нарушениями рекламных конструкций
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В Пензе сотрудники управления наружной рекламы и информации регулярно вскрывают факты несоблюдения требований к размещению коммерческой информации.

В Пензе убрали 207 размещенных с нарушениями рекламных конструкций В Пензе убрали 207 размещенных с нарушениями рекламных конструкций

С начала года они нашли 302 конструкции, расположенные с нарушением правил. Собственники добровольно демонтировали 197.

Еще 10 объектов ликвидировали за счет городского бюджета. Возмещение затрат будет взыскано с владельцев бизнеса или зданий, на которых размещались щиты, вывески и т. п.

В Пензе убрали 207 размещенных с нарушениями рекламных конструкций В Пензе убрали 207 размещенных с нарушениями рекламных конструкций

«Аналогичные мероприятия запланированы и по оставшимся средствам наружной рекламы и информации», - предупредили в мэрии.

Проблема соответствия уличной рекламы требованиям закона в областном центре стоит довольно остро. Так, зимой в облик города не вписались баннеры на ограждениях у пешеходных переходов.

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