Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 30 июня

Общество

Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 30 июня
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30 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +9...+14 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +21...+26. К ночи на среду прогнозируется +10...+15, также без дождя.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее синоптики отметили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области благодаря влиянию поля повышенного давления установится летняя и солнечная погода.

Температурный режим продолжит повышаться и окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.

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