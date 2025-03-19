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Общество

Перечислены самые популярные приметы, связанные с деньгами

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Суеверия, связанные с деньгами, остаются распространенными среди россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Исследование показало, что 33% респондентов верят в такие приметы, а 28% проводят манипуляции не только с купюрами, но и с зарплатными и кредитными картами.

В топ-3 ритуалов входят демонстрация купюры растущей луне, отказ от передачи наличных вечером и привычка класть в кошелек зарядное устройство для «подзарядки финансов».

Практически каждый из верящих в приметы участников опроса так или иначе надеялся увеличить доходы с помощью талисманов. Самые популярные из них - денежное дерево, дорогой красный кошелек (его цвет и цена должны повысить благосостояние) и сортировка купюр по номиналу (это якобы формирует порядок в финансах).

Чаще всего денежные ритуалы соблюдают мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, проживающие в городах-миллионниках. А вот женщины 25-35 лет относятся к ним скептически.

Также опрос показал, что респонденты с доходом выше среднего склонны верить в финансовые приметы почти вдвое чаще, чем граждане со средним доходом или ниже.

Примечательно, что самыми суеверными оказались работники торговли, врачи и представители финансовой отрасли. При этом 62% верящих в финансовые приметы граждан имеют высшее образование.

По мнению директора департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анны Романенко, склонность верить в приметы связана с динамичностью и турбулентностью экономических процессов: граждане не могут сами повлиять на них, но желают почувствовать себя защищенными.

«Тут на «помощь» и приходят карты таро, приметы, гадания и так далее. Несут ли эти практики какой-то положительный эффект - дискуссионный вопрос, однако неоспорим тот факт, что человеку легче принимать важные финансовые решения, если они подкреплены установкой, в которую он верит», - пояснила она.

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