Более 800 пензенцев - участников СВО получили психологическую помощь

Общество

Более 800 пензенцев - участников СВО получили психологическую помощь
Печать
Telegram

Среди участников СВО максимально востребована психологическая помощь. Это отметила замминистра здравоохранения региона Наталья Тюгаева на брифинге в четверг, 19 февраля.

По ее словам, за 3 года такую поддержку оказали 841 участнику СВО и более чем 2 000 родственников бойцов.

Кроме того, медики на постоянной основе проводят консультации.

Ранее сообщалось, что в Пензе при Спасском кафедральном соборе окажут бесплатную психологическую помощь членам семей участников СВО и погибших бойцов. Там проводит консультации психолог Евгения Кулик.

Также медицинские психологи принимают в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» (улица Попова, 36).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация военнослужащий врач
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!