Более 800 пензенцев - участников СВО получили психологическую помощь

Среди участников СВО максимально востребована психологическая помощь. Это отметила замминистра здравоохранения региона Наталья Тюгаева на брифинге в четверг, 19 февраля.

По ее словам, за 3 года такую поддержку оказали 841 участнику СВО и более чем 2 000 родственников бойцов.

Кроме того, медики на постоянной основе проводят консультации.

Ранее сообщалось, что в Пензе при Спасском кафедральном соборе окажут бесплатную психологическую помощь членам семей участников СВО и погибших бойцов. Там проводит консультации психолог Евгения Кулик.

Также медицинские психологи принимают в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» (улица Попова, 36).