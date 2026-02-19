Обнародованы итоги диспансеризации демобилизованных участников СВО

Общество

Обнародованы итоги диспансеризации демобилизованных участников СВО
Печать
Telegram

В Пензенской области 868 участников СВО, уволенных с военной службы, прошли диспансеризацию до 1 января 2026 года. Данные озвучила замминистра здравоохранения региона Наталья Тюгаева на брифинге в четверг, 19 февраля.

Она отметила, что диспансеризация у демобилизованных участников СВО отличается от обычной: проводятся дополнительные обследования, приглашаются психологи, неврологи, сурдологи.

В результате осмотров было выявлено 1 297 факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

271 человека (31,2%) перевели на 2-й этап для дообследования. Это позволило выявить 87 заболеваний: 43 - системы кровообращения, 10 - органов пищеварения, 10 - органов дыхания и др.

В итоге демобилизованных участников СВО распределили по группам здоровья: I - 64 человека, II - 94, III (подгруппа «а») - 368, III (подгруппа «б») - 294.

За 241 пациентом установили диспансерное наблюдение (их будут периодически обследовать). 5 человек получают паллиативную помощь, их обеспечивают всеми необходимыми препаратами на дому.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация диспансеризация пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!