В Пензе сотрудники Госавтоинспекции изучили выбоины на дорогах

13.03.2025 | 19:56

В Пензе сотрудники Госавтоинспеции проверили состояние асфальта на дорогах города после зимы.

По словам начальника отделения областной ГАИ Александра Юданова, сейчас наиболее остро стоит вопрос по ликвидации выбоин.

Также безопасному передвижению водителей мешают крышки люков и изношенная разметка.

С начала года на организации, отвечающие за содержание дорог, заведено 11 административных дел, и 3 - в отношении органа местного самоуправления.

«В рамках профилактических мероприятий объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований», - сообщил Александр Юданов.

С приходом весны в Пензе участились ЧП с провалами на дорогах. 11 марта на улице Максима Горького «Лада-Гранта» начала уходить под землю.

4 марта на улице Тернопольской автомобиль попал в яму на краю проезжей части.

7 марта было 2 схожих случая. На улице Калинина надолго задержался автомобиль Mitsubishi, не доехав до места назначения. А на улице Володарского девушка за рулем Chery, приближаясь к перекрестку с улицей Максима Горького, угодила колесом в провал.