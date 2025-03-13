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Общество

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции изучили выбоины на дорогах

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В Пензе сотрудники Госавтоинспеции проверили состояние асфальта на дорогах города после зимы.

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции изучили выбоины на дорогах

По словам начальника отделения областной ГАИ Александра Юданова, сейчас наиболее остро стоит вопрос по ликвидации выбоин.

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции изучили выбоины на дорогах

Также безопасному передвижению водителей мешают крышки люков и изношенная разметка.

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции изучили выбоины на дорогах

С начала года на организации, отвечающие за содержание дорог, заведено 11 административных дел, и 3 - в отношении органа местного самоуправления.

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции изучили выбоины на дорогах

«В рамках профилактических мероприятий объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований», - сообщил Александр Юданов.

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции изучили выбоины на дорогах

С приходом весны в Пензе участились ЧП с провалами на дорогах. 11 марта на улице Максима Горького «Лада-Гранта» начала уходить под землю.

4 марта на улице Тернопольской автомобиль попал в яму на краю проезжей части.

7 марта было 2 схожих случая. На улице Калинина надолго задержался автомобиль Mitsubishi, не доехав до места назначения. А на улице Володарского девушка за рулем Chery, приближаясь к перекрестку с улицей Максима Горького, угодила колесом в провал.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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