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Из жизни

«Пенза тает»: автомобили проваливаются в ямы на дорогах

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Приход весны ознаменовался для пензенских автомобилистов появлением на дорогах ям и промоин. В пятницу, 7 марта, в областном центре случились 2 схожих ДТП: колеса автомобилей попали в ловушки. Снимки появились в Сети.

«Пенза тает»: автомобили проваливаются в ямы на дорогах

Первый инцидент произошел на улице Калинина, рядом с остановкой «Улица Чкалова», где надолго задержался автомобиль Mitsubishi, не доехав до места назначения.

Во втором случае на улице Володарского девушка за рулем Chery, приближаясь к перекрестку с Максима Горького, угодила колесом в провал.

4 марта на улице Тернопольской автомобиль попал в яму на краю проезжей части. Машину развернуло поперек дороги, правое переднее колесо провалилось, левую сторону приподняло.

Горожане активно обсуждают вопрос. «Опять та же проблема - недоделанные ливнеприемники, отсутствие или некачественная гидроизоляция. Из-за этого вымывает песок и - вуаля! - канава», - предположил причину образования провалов один из пензенцев.

«Весной это норма. Пенза начинает таять, в прямом смысле уходя под землю, или всепогодные фонтаны пробуждаются по всему городу», - констатировал другой.

Ранее стало известно, что на улице Мира после ремонта сетей теплоснабжения просел асфальт и образовалась яма, заполненная водой. Не ожидающие подвоха автолюбители проезжают участок на полном ходу, рискуя подвеской.

Фото № 2 «Сова Пенза авто».

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Источник — видео «ДТП Пенза»
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