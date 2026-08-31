1 сентября в Кузнецке на сутки ограничат продажу алкоголя

В День знаний в Кузнецке ограничат продажу алкоголя. Об этом объявили в городской администрации в понедельник, 31 августа.

Руководителям точек общепита рекомендуется не торговать спиртным, включая пиво и напитки на его основе, в том числе в розлив с 6:00 1 сентября до 6:00 2-го числа.

«Данная мера вводится в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», - пояснили в администрации.

В Пензе нельзя будет купить алкоголь с 10:00 до 22:00 непосредственно в День знаний.

Районным администрациям поручено донести эту информацию до владельцев торговых точек, реализующих спиртное. Во всем городе в этот день будут проводиться рейды. Проверяющие станут искать и штрафовать нарушителей.