На ул. Максима Горького «Лада-Гранта» начала уходить под землю

11.03.2025 | 15:36

Во вторник, 11 марта, в Пензе еще один автомобиль ушел колесом в провал на дороге.

Инцидент случился на улице Максима Горького. Кадры с места происшествия опубликованы в Сети. На них видно, что правое переднее колесо машины погрузилось в яму, образовавшуюся на проезжей части.

«Машина провалилась под асфальт в центре города. ДТП случилось примерно в 14:35», - уточнил автор.

С приходом весны подобные ЧП в Пензе участились. 4 марта на улице Тернопольской автомобиль попал в яму на краю проезжей части. Машину развернуло поперек дороги, правое переднее колесо ушло глубоко вниз, левую сторону приподняло.

7 марта было 2 схожих случая. На улице Калинина надолго задержался автомобиль Mitsubishi, не доехав до места назначения. А на улице Володарского девушка за рулем Chery, приближаясь к перекрестку с улицей Максима Горького, угодила колесом в провал.