Водителям стоит подождать с заменой шин на летние

07.03.2025 | 21:02

Несмотря на плюсовую дневную температуру, автомобилистам пока рано менять зимние шины на летние. Заморозки еще возможны.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Парламентской газетой» призвал водителей немного подождать.

«Надо понимать, что любая выпавшая накануне влага может подмерзнуть и в сумерках стать «ледяным блюдцем», на котором можно поскользнуться», - подчеркнул специалист.

По его словам, во второй половине марта холода, скорее всего, вернутся, поэтому лучше дождаться конца месяца и сменить шины, когда среднесуточная температура станет выше +5 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в праздничные выходные погода преподнесет сюрприз: регион окажется во власти теплого и сухого антициклона.