Подтоплением дороги у «Лемана Про» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представление руководителю управления ЖКХ, требуя принять меры по устранению подтопления дороги у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей.

Проезжая часть уходит под воду после обильных осадков. Такое наблюдается на протяжении нескольких лет.

«Это приводит к невозможности использования автомобильной дороги, затрудняет подъезд к многоквартирным домам, торговым объектам, причиняет ущерб имуществу граждан и субъектов предпринимательства, а также способствует разрушению дорожного полотна», - отметили в областной прокуратуре.

Проходящая вдоль дороги канализация способна справиться с отводом воды только при небольших осадках. Действенных мер по решению проблемы не принимается.

«Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства», - добавили в прокуратуре.

