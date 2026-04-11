Педиатр: Пасхальный кулич нельзя давать маленьким детям

Общество

Педиатр: Пасхальный кулич нельзя давать маленьким детям
Печать
Max

Педиатр Ксения Налегач посоветовала не давать маленьким детям пасхальный кулич. Такое угощение может навредить их здоровью.

«Это не продукт детского питания, а по сути десерт с высокой нагрузкой на желудочно-кишечный тракт. Сочетание сахара, жиров, дрожжей, сухофруктов и глазури делает его тяжелым для детского организма, поэтому до 2–3 лет кулич лучше не давать вовсе, а позже воспринимать как дегустацию», - пояснила специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

По ее словам, детский желудочно-кишечный тракт хуже справляется с избытком сахара, жирной пищей, сложными сочетаниями продуктов. Поэтому даже небольшие порции кулича могут вызвать неприятные последствия.

«Каждый год после праздников появляются одни и те же жалобы: сыпь, боли в животе, вздутие, переедание. Однако мы не живем в вакууме и полностью ограничить ребенка невозможно. Но знания - это возможность снизить риски», - подчеркнула педиатр.

Что касается яиц, то во избежание аллергической реакции детям лучше давать крашеные натуральным способом: луковой шелухой, свеклой, куркумой.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова назвала безопасную порцию кулича на Пасху для взрослых. Это кусочек толщиной 1-2 см.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пасха дети здоровье
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!