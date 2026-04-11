Педиатр: Пасхальный кулич нельзя давать маленьким детям

Педиатр Ксения Налегач посоветовала не давать маленьким детям пасхальный кулич. Такое угощение может навредить их здоровью.

«Это не продукт детского питания, а по сути десерт с высокой нагрузкой на желудочно-кишечный тракт. Сочетание сахара, жиров, дрожжей, сухофруктов и глазури делает его тяжелым для детского организма, поэтому до 2–3 лет кулич лучше не давать вовсе, а позже воспринимать как дегустацию», - пояснила специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

По ее словам, детский желудочно-кишечный тракт хуже справляется с избытком сахара, жирной пищей, сложными сочетаниями продуктов. Поэтому даже небольшие порции кулича могут вызвать неприятные последствия.

«Каждый год после праздников появляются одни и те же жалобы: сыпь, боли в животе, вздутие, переедание. Однако мы не живем в вакууме и полностью ограничить ребенка невозможно. Но знания - это возможность снизить риски», - подчеркнула педиатр.

Что касается яиц, то во избежание аллергической реакции детям лучше давать крашеные натуральным способом: луковой шелухой, свеклой, куркумой.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова назвала безопасную порцию кулича на Пасху для взрослых. Это кусочек толщиной 1-2 см.