В праздничные выходные погода преподнесет пензячкам сюрприз

07.03.2025 | 14:24

В предстоящие выходные погода порадует жителей Пензенской области. Об этом свидетельствует прогноз, подготовленный специалистами Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Регион окажется во власти теплого и сухого антициклона, поэтому осадков не ожидается, ночью - слабые морозы, а днем - солнечно и плюсовые значения температуры воздуха», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

8 марта в светлые часы за окном будет до +5 градусов, 9-го числа - до +7.

Таким образом, в праздничные выходные можно провести время на свежем воздухе, главное - быть внимательными и осторожными на участках тротуаров, покрытых льдом, и помнить об угрозе падения сосулек и наледи с крыш.

На этой рабочей неделе на погоду в регионе влияли циклонические вихри. В область активно поступал теплый и богатый влагой воздух. Повсеместно прошли осадки смешанного характера и различной интенсивности.