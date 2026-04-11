Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области на Пасху

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области на Пасху
В Пензенской области в ночь на воскресенье, 12 апреля, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, предупредили в Приволжском УГМС.

Ночью температура опустится до 0…+5 градусов. Осадков не прогнозируется.

Утром местами туман может сохраниться. Термометр покажет около +7, небо будет пасмурным.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов области пройдет небольшой дождь. Ветер задует с северо-востока со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что регион окажется под преобладающим влиянием циклонических вихрей южного происхождения. Ожидаются дожди, не исключены и грозы. Температурный режим немного повысится.

