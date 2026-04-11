В 2026-м начнут ремонт подъезда к Наскафтыму в Шемышейском районе

Общество

Печать
Max

В 2026 году продолжится ремонт автодороги регионального значения Шемышейка - Наскафтым - Новый Мачим в Шемышейском районе, рассказали в Минстрое Пензенской области.

Подрядчику предстоит обновить покрытие на участке более 5,5 км на подъезде к селу Наскафтым.

Кроме того, специалисты укрепят обочины, усилят основание дороги с помощью холодной регенерации, нанесут разметку.

Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 120 млн 689 тыс. рублей. Работы должны начать 1 мая этого года. Срок их завершения - до 20 июля 2027-го.

«В прошлые годы были отремонтированы 12 км данной дороги», - напомнили в минстрое.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дорога ремонт минстрой
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!