Стало известно, как украсят Пензу к 9 Мая

Стало известно, как украсят Пензу к 9 Мая
В администрации Пензы обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. В частности, затронули вопросы оформления областного центра.

Основные мосты и путепроводы по традиции украсят флагами. Для этого планируют использовать 485 комплектов.

Звезды появятся в сквере Бессмертного полка, на площадях Ленина, Юбилейной, пересечении улиц Калинина и Лермонтова, разделительной полосе проспекта Победы, а также у стел «Росток», «Город трудовой доблести», памятного знака «Героям блокадного Ленинграда».

Шрифтовые композиции «Победа 1941-1945» и «81 Победа» установят в районе Монумента воинской и трудовой славы и на площади Ленина. Арки «Звезда» хотят разместить на Юбилейной площади, набережной Суры и в сквере Бессмертного полка, рассказали в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Пензе на 9 Мая организуют концерты, тематические акции, традиционную эстафету. Планируется и авиашоу над Монументом воинской и трудовой славы.

праздник победа площадь
 
 
 
 
 

