Губернатор: Первые призывники уже отправились на службу

Общество

Печать
Max

Из Пензенской области в Вооруженные силы РФ в рамках весеннего призыва отправили первую команду, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

22 призывника будут служить в воинской части в поселке Леонидовка.

«Напомнил молодежи, что служба в армии - конституционная обязанность гражданина России и почетная миссия каждого мужчины, любящего свою семью, свой край, свою Родину», - написал глава региона.

Он пожелал солдатам крепкого здоровья и успехов на службе Отечеству.

Олег Мельниченко отметил, что срочники не принимают участие в спецоперации. Перед ними стоит другая задача - изучать военную науку.

«Уверен, что благодаря армии наши ребята станут дисциплинированнее, подружатся, а после увольнения будут с теплом вспоминать армейские будни», - добавил губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!