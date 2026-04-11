Губернатор: Первые призывники уже отправились на службу

Из Пензенской области в Вооруженные силы РФ в рамках весеннего призыва отправили первую команду, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

22 призывника будут служить в воинской части в поселке Леонидовка.

«Напомнил молодежи, что служба в армии - конституционная обязанность гражданина России и почетная миссия каждого мужчины, любящего свою семью, свой край, свою Родину», - написал глава региона.

Он пожелал солдатам крепкого здоровья и успехов на службе Отечеству.

Олег Мельниченко отметил, что срочники не принимают участие в спецоперации. Перед ними стоит другая задача - изучать военную науку.

«Уверен, что благодаря армии наши ребята станут дисциплинированнее, подружатся, а после увольнения будут с теплом вспоминать армейские будни», - добавил губернатор.