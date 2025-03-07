8 марта в Пензенской области будет солнечно и сухо

07.03.2025 | 22:00

8 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -4...+1, днем воздух прогреется до 0...+5 градусов. К следующей ночи столбики термометров опустятся до -2...-7 градусов.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер, его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в праздничные выходные погода преподнесет пензячкам сюрприз. Регион окажется во власти теплого и сухого антициклона, поэтому осадков не ожидается, днем порадует солнце.

В старину верили: если 8 марта будет сухо, то не стоит ждать дождя и на Пасху.