В Пензе педагоги готовятся к финалу конкурса «Учитель года»

В Пензе стартовал очный этап муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2025». Во вторник, 4 марта, участницы продемонстрировали свои навыки сразу в двух испытаниях - «Урок» и «Воспитательное событие».
На победу претендуют 8 педагогов:
- Аннета Голованова (обществознание, школа № 64);
- Юлия Кондрашина (математика, школа № 18);
- Любовь Корякина (английский язык, школа № 75/62);
- Ирина Мокшанцева (история и обществознание, школа № 19);
- Анна Паньженская (математика, школа № 36);
- Екатерина Удилина (русский язык и литература, школа № 60);
- Станислава Хлопаева (русский язык и литература, гимназия № 4 «Ступени»);
- Инесса Кудаева (английский язык, гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского).
Перед этим учителя прошли два испытания в рамках заочного этапа: представили «Медиавизитку» и показали «Просветительское мероприятие», напомнили в администрации Пензы.
Впереди - последнее задание под названием «Мастер-класс», его педагоги будут выполнять 5 марта. В этот же день жюри определит победителя. По традиции ему предстоит принять участие в аналогичном конкурсе областного масштаба.
В прошлом году победу на городском уровне одержала учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Ирина Полякова, она же стала первой на региональном конкурсе и получила сертификат на 150 тысяч рублей, а также ключи от автомобиля «Лада-Гранта».
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