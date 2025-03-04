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Общество

В Пензе педагоги готовятся к финалу конкурса «Учитель года»

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В Пензе стартовал очный этап муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2025». Во вторник, 4 марта, участницы продемонстрировали свои навыки сразу в двух испытаниях - «Урок» и «Воспитательное событие».

На победу претендуют 8 педагогов:

- Аннета Голованова (обществознание, школа № 64);

- Юлия Кондрашина (математика, школа № 18);

- Любовь Корякина (английский язык, школа № 75/62);

- Ирина Мокшанцева (история и обществознание, школа № 19);

- Анна Паньженская (математика, школа № 36);

- Екатерина Удилина (русский язык и литература, школа № 60);

- Станислава Хлопаева (русский язык и литература, гимназия № 4 «Ступени»);

- Инесса Кудаева (английский язык, гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского).

Перед этим учителя прошли два испытания в рамках заочного этапа: представили «Медиавизитку» и показали «Просветительское мероприятие», напомнили в администрации Пензы.

Впереди - последнее задание под названием «Мастер-класс», его педагоги будут выполнять 5 марта. В этот же день жюри определит победителя. По традиции ему предстоит принять участие в аналогичном конкурсе областного масштаба.

В прошлом году победу на городском уровне одержала учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Ирина Полякова, она же стала первой на региональном конкурсе и получила сертификат на 150 тысяч рублей, а также ключи от автомобиля «Лада-Гранта».

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Источник — фото Управления образования г. Пензы
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