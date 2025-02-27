В Пензе 8 педагогов поборются за звание учителя года - 2025

27.02.2025 | 12:37

В Пензе 8 педагогов вышли в финал конкурса «Учитель года - 2025». Завершился заочный этап городских состязаний.

За победу борются:

- Аннета Голованова (обществознание, школа № 64);

- Юлия Кондрашина (математика, школа № 18);

- Любовь Корякина (английский язык, школа № 75/62);

- Ирина Мокшанцева (история и обществознание, школа № 19);

- Анна Паньженская (математика, школа № 36);

- Екатерина Удилина (русский язык и литература, школа № 60);

- Станислава Хлопаева (русский язык и литература, гимназия № 4 «Ступени»);

- Инесса Кудаева (английский язык, гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского).

Педагоги уже прошли два испытания, представили «Медиавизитку» и показали «Просветительское мероприятие». Далее им нужно будет выполнить задания «Урок», «Воспитательное событие» и «Мастер-класс», сообщили в городской администрации.

Победителя выберут 5 марта. Торжественная церемония состоится в школе развития детского творчества имени Ю. Е. Яничкина.