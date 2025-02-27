В Пензе 8 педагогов поборются за звание учителя года - 2025

В Пензе 8 педагогов вышли в финал конкурса «Учитель года - 2025». Завершился заочный этап городских состязаний.
За победу борются:
- Аннета Голованова (обществознание, школа № 64);
- Юлия Кондрашина (математика, школа № 18);
- Любовь Корякина (английский язык, школа № 75/62);
- Ирина Мокшанцева (история и обществознание, школа № 19);
- Анна Паньженская (математика, школа № 36);
- Екатерина Удилина (русский язык и литература, школа № 60);
- Станислава Хлопаева (русский язык и литература, гимназия № 4 «Ступени»);
- Инесса Кудаева (английский язык, гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского).
Педагоги уже прошли два испытания, представили «Медиавизитку» и показали «Просветительское мероприятие». Далее им нужно будет выполнить задания «Урок», «Воспитательное событие» и «Мастер-класс», сообщили в городской администрации.
Победителя выберут 5 марта. Торжественная церемония состоится в школе развития детского творчества имени Ю. Е. Яничкина.
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