Названо время запуска сирен в Кузнецке 27 февраля

В четверг, 27 февраля, в Кузнецке устроят комплексную проверку готовности муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения.
В городе в 10:00 запустят электросирены, уточнили в администрации.
Кузнечан просят соблюдать спокойствие.
В Пензе последние проверки системы оповещения проводились в октябре. Анализ показал, что в дополнение к существующим электросиренам необходимо установить еще 178. Так, жители Дальнего Арбекова, Запрудного, Арбековской Заставы и Зари не раз после проверок жаловались, что не слышат единый сигнал «Внимание всем!».
Ранее в МЧС сообщили, что оповещать население об угрозе БПЛА не всегда целесообразно. Сигнал тревоги есть смысл подавать, если аппаратов много и они представляют большую опасность для людей.
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