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Общество

МЧС: Не во всех случаях пензенцев нужно оповещать об атаке БПЛА

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Оповещать об угрозе БПЛА не всегда целесообразно. Сигнал тревоги имеет смысл подавать, если аппаратов много и они представляют большую опасность для людей.

Об этом в четверг, 14 ноября, во время эфира, организованного ЦУР, рассказал начальник отдела управления ГУ МЧС России по области Владислав Баранов.

«Если говорить о времени обнаружения беспилотников, то на это влияет множество факторов, в их числе место запуска, расстояние с места запуска до территории Пензенской области, тип беспилотника, маршрутный полет», - отметил Баранов.

По его словам, в полномочия МЧС России входит доведение сигнала об угрозе атаки БПЛА до органов управления, отвечающих за принятие решений, оповещение населения - полномочия исполнительных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления.

В Пензенской области разработали алгоритм действий властей при атаке беспилотников, но, по словам Владислава Баранова, однотипной реакции в этом случае быть не может.

«Принимать решение об оповещении населения либо о неоповещении нужно исходя из конкретной ситуации. В первую очередь - от количества запущенных беспилотников, от угрозы, исходящей от них», - заявил он.

Владислав Баранов подчеркнул, что панические настроения после получения информации о возможной атаке БПЛА могут обернуться худшими последствиями, чем попадание беспилотника.

Баранов добавил, что в Пензенской области изучили опыт приграничных регионов. Там далеко не всегда запускают системы оповещения, поскольку в большинстве случаев БПЛА не угрожают населению - аппараты нацелены на конкретные объекты.

Владислав Баранов напомнил, что сейчас в Пензенской области, как и по всей России, в случае какой-либо угрозы подают единый сигнал «Внимание всем!» с помощью электросирен, гудков предприятий или громкоговорителей на автомобилях.

Если пензенцы услышат такой сигнал, они должны как можно скорей получить доступ к любому источнику информации (телевидение, интернет, соцсети, специальное приложение МЧС и т. д.).

«Через источник информации до граждан доведут суть непосредственной угрозы: воздушная тревога, радиационная опасность, химическая опасность, угроза катастрофического затопления», - пояснил Баранов.

В зависимости от того, с чем столкнулись граждане, им будут даны инструкции по дальнейшим действиям.

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