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Общество

В Пензе хотят решить проблему слабого звука сирен в дальних районах

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В Пензе в Дальнем Арбекове, Запрудном, Арбековской Заставе и Заре требуется установить системы оповещения. Жители этих районов во время проверки сирен не раз жаловались, что не слышат звук.

Проблему подняли на заседании комиссии гордумы в четверг, 14 ноября.

«В текущем году 2 раза мы проверяли систему оповещения. Всего на территории города у нас расположено 96 электросирен», - отчитался начальник управления по делам ГОЧС города Андрей Михайлов.

Он признал, что в перечисленных микрорайонах «существуют такие проблемы»: люди не слышат сигнал.

«Буквально позавчера было совещание у председателя правительства Николая Симонова. Он поставил задачу министерству ЖКХ и ГЗН, чтобы дополнительно выделить деньги из бюджета Пензенской области и в следующем году установить электросирены в этих дальних микрорайонах, активно развивающихся. Сейчас пока слабовато [слышен сигнал], я с вами согласен», - указал Михайлов.

Ранее сообщалось, что в Пензе автоматизированная система оповещения охватывает 85% населения. В дополнение к существующим необходимо установить еще 178 электросирен. На это требуется 53,4 млн рублей.

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