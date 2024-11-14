В Пензе на дополнительные сирены требуется более 53 млн рублей

14.11.2024 | 15:42

В Пензе автоматизированная система оповещения охватывает 85% населения. Анализ показал, что в дополнение к существующим необходимо установить еще 178 электросирен.

Об этом в четверг, 14 ноября, на заседании комиссии городской думы рассказал начальник управления по делам ГОЧС города Андрей Михайлов.

Вопрос о нехватке сирен поднимали еще в ноябре 2022 года. Тогда на всю Пензу работали 83 электросирены, из них 56 - централизованного запуска. В местах, не охваченных системой, население оповещали сотрудники полиции и МЧС из специально оборудованных громкой связью автомобилей.

Два года назад на реконструкцию региональной системы оповещения выделили 100 млн рублей. Была надежда, что после ее завершения сирен будет достаточно и все они станут запускаться автоматически. Однако, как выяснилось, нехватка ощущается и сейчас.

В 2024 году в бюджете Пензы на содержание сирен и громкоговорителей предусмотрели 36 млн 900 тыс рублей. По словам Алексея Михайлова, для установки дополнительных сигнальных устройств требуется 53 млн 400 тыс. рублей. Причем без учета стоимости разработки проектно-сметной документации, монтажных и пуско-наладочных работ.

Системы оповещения регулярно проверяют. Последний тестовый запуск состоялся 10 октября, когда был введен режим повышенной готовности. Причиной стало проведение деловой игры по теме «Непосредственная подготовка к переводу и перевод Пензенской области к условиям военного времени».

В 7:20 сирены подали сигнал учебной воздушной тревоги. Горожане сообщили, что звуки хорошо слышались в центре Пензы. Жители Дальнего Арбекова, Большой Бугровки, Ахун проинформировали, что у них стояла тишина.