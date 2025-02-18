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Общество

В Кузнецке почтили память погибших на СВО легкоатлетов

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В Кузнецке первенство города по легкой атлетике посвятили погибшим в СВО местным жителям. Участники соревнований почтили память Евгения Агафонова и Игоря Вичкуткина - выпускников отделения легкой атлетики спортивной школы № 2 имени А. Т. Абубекерова.

На первенстве присутствовали родители погибших бойцов. В состязании участвовали более 150 человек из Кузнецка, Анненкова, Евлашева и других населенных пунктов Пензенской области.

«По инициативе родителей погибших героев были отмечены памятными подарками две номинации: «Лучший спортсмен» - Ксения Буланова и Айдар Юсупов и «Самый юный спортсмен» - София Слесарева и Федор Грин», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее стало известно, что в городе появится мемориал героям специальной военной операции. Закладку первого камня хотят провести во время празднования Дня Победы.

Место для объекта пока определяют. Проектированием, вопросами благоустройства территории займется специальный оргкомитет. К процессу хотят привлечь участников СВО и их родственников.

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