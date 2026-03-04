В Каменском районе не будут выдавать загранпаспорта нового образца

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Каменскому району временно не будет заниматься оформлением и выдачей загранпаспортов нового образца (содержащих электронный носитель информации).

Услугу не предоставят ни при личном обращении, ни при подаче заявления через единый портал государственных услуг.

Ограничение будет действовать больше 2 месяцев - до 12 мая.

«Для предоставления данной государственной услуги рекомендуем гражданам обращаться в иные подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Пензенской области. Адреса и график работы подразделений размещены на официальном сайте УМВД России по Пензенской области», - сообщили в региональном управлении МВД России.

Возможность оформить загранпаспорт старого образца, действующий 5 лет, в Каменском районе сохраняется.

Ранее стало известно, что с 20 января 2026 года детям младше 14 лет требуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Прежде для посещения этих республик было достаточно свидетельства о рождении.