Рассуждения о привлекательности Пензы для туристов назвали странными

07.02.2025 | 11:40

Губернатора Олега Мельниченко не устраивает состояние фасадов зданий в центре Пензы. Он сообщил об этом на заседании правительства в пятницу, 7 февраля.

«Обратил внимание на здания в центре Пензы. Нужно понуждать собственников следить за состоянием фасадов. Пока мы не приведем их в порядок, странно рассуждать о туристической привлекательности города», - отметил глава региона.

Он написал на своих страницах в соцсетях, что поручил до 1 марта разработать дорожную карту по обновлению домов в историческом центре. Решением задачи займутся минград, министерство по охране памятников и администрация Пензы.

Ранее губернатор говорил о других проблемах города в этой сфере. «Не хватает хорошего гостиничного фонда в Пензе для развития туризма, как-то индустрию общественного питания до современного надо подтягивать, тематические рестораны делать, может быть, развивать компоненты национальной кухни», - перечислял он.

С 1 января 2025 года в Пензе начали взимать туристический налог.