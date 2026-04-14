И. о. главного следователя области примет пензенцев 16 апреля

И. о. руководителя регионального СУ СКР Сергей Родионов проведет личный прием граждан в четверг, 16 апреля.

Встречи пройдут в приемной Президента РФ в Пензе на улице Московской, 110, с 10:00 до 11:00.

Гражданам нужно предварительно записаться по телефонам 8(8412) 63-64-71, 63-64-02 и указать суть обращения.

«На личном приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», - сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее стало известно, что 15 апреля первый заместитель руководителя областного управления СК России Петр Юдин проведет личный прием граждан в следственном отделе по Октябрьскому району Пензы.