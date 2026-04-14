Россиян могут перестать штрафовать за озеленение дворов

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предложено разрешить жителям многоквартирных домов самостоятельно озеленять территорию. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 13 апреля.

Как указывается в пояснительной записке, сейчас граждан штрафуют за самостоятельную посадку деревьев, кустарников, создание клумб и палисадников во дворах. Их действия квалифицируются как нарушение правил благоустройства.

«Практика имеет негативные последствия для граждан. Лица, которые фактически стремятся благоустроить и озеленить территорию возле дома, сталкиваются с риском составления протоколов, назначения штрафов, последующего обжалования и расходов времени и средств», - отметили авторы инициативы.

Они предложили добавить часть 4 в статью 58 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно этим изменениям, самостоятельное озеленение дворов не должно рассматриваться как нарушение правил и караться. Исключением станут случаи, когда такие действия связаны с самовольным занятием земельного участка, повреждением объектов благоустройства, инженерных коммуникаций или созданием препятствий для использования территории.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

