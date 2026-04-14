В Пензе планируют организовать праздничные ярмарки на 9 Мая

В Пензе 9 мая хотят организовать праздничные ярмарки «День Победы». Соответствующее постановление городской администрации сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Торговые ряды расположатся в Пионерском сквере, на участке проспекта Победы от пересечения с улицей Фурманова до Карпинского, а также на улице Коммунистической (от пересечения с Пионерской до Пугачева) и Карпинского (от площади Победы до пересечения с улицей 8 Марта).

Кроме того, ярмарку откроют на Юбилейной площади.

Согласно документу, в этих местах пензенцы смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары. Время работы ярмарок - с 6:00 до 23:00.

Ранее сообщалось, что в Пензе на 9 Мая организуют концерты, тематические акции, традиционную эстафету. Планируется и авиашоу над Монументом воинской и трудовой славы.