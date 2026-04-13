«Т Плюс» завершает отопительный сезон в Пензе

Пензенский филиал «Т Плюс» переводит энергообъекты на летний режим работы. Это значит, что специалисты ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной Арбеково снижают давление и сокращают количество воды в системе, закрывают задвижки на трубах.

Решение об окончании отопительного сезона было принято главой города. На основании постановления снабжающим организациям необходимо приступить к прекращению подачи ресурса от котельных, насосных и центральных тепловых пунктов.

Вопрос об отключении отопления в социальных объектах решается в индивидуальном порядке. При наличии соответствующих заявок подача ресурса будет продлена.

В домах, оборудованных собственными тепловыми узлами, процесс переключения должны выполнить сотрудники управляющих компаний. УК также рекомендовано приступить к профилактическим мероприятиям перед отопительным сезоном - 2026/2027.

«Впереди много работы - нужно готовиться к следующей зиме, для этого необходимо провести гидравлические испытания трубопроводов, реконструкцию тепломагистралей. На Пензенской ТЭЦ-1 ремонт оборудования уже начался», - отметил директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев.

