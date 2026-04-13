17 апреля жителей Малосердобинского района выслушают в прокуратуре

В пятницу, 17 апреля, заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой проведет личный прием жителей Малосердобинского района.

Встреча состоится в здании прокуратуры в Малой Сердобе (ул. Пугачева, 4) с 15:30 до 16:30.

Предварительная запись на прием будет идти по 15 апреля с 9:00 до 18:00 (с перерывом с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (областная прокуратура), 8 (84162) 2-63-95, 2-62-88 (районная).

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.