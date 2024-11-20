В Пензе собираются ввести туристический налог

20.11.2024 | 15:01

С 1 января 2025 года в Пензе введут туристический налог. Начальник управления экономического развития Елена Голова представила проект решения на заседании комиссии гордумы в среду, 20 ноября.

Сбор будет взиматься за предоставление мест для проживания в гостиницах и объектах аналогичного типа. Всего таковых в реестре 46 с общим количеством номеров 2 133 и средней стоимостью 3 694 рубля в сутки.

Налог рассчитывается как произведение стоимости проживания и установленной налоговой ставки. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.

Предлагается установить дифференцированные ставки: в 2025 году - 1 процент, в 2026-м - 2 процента, в 2027-м - 3, в 2028-м - 4.

Голова подчеркнула, что это местный налог, все поступающие средства будут зачисляться в городской бюджет. По прогнозу, по итогам 2025 года за счет нового сбора казна пополнится более чем на 17 млн рублей.

От его уплаты освободят льготников, многодетных, а также членов семей участников СВО, в том числе погибших.

Депутаты проголосовали за введение налога для гостей города. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.