Жителей Белинского, Даниловки и Кондоля ждут перебои в телевещании

Жителей Белинского, Даниловки и Кондоля ждут перебои в телевещании
В ближайшие дни в Белинском, Даниловке (Лопатинский район) и Кондоле (Пензенский район) возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала передающими станциями из-за плановых профилактических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Даниловке с 10:00 до 16:00 во вторник, 14 апреля, будут прерываться трансляции программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплекса.

В Белинском перебои возможны 15 апреля в тот же временной промежуток. Кроме телесигнала, может прерываться трансляция программ Радио России.

В Кондоле профилактические работы намечены на 16 апреля. С 10:00 до 16:00 будут проблемы с вещанием 1-го и 2-го мультиплекса.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Первый мультиплекс - это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».

