14 апреля пензенецев ждут дождь, град и сильный ветер

14 апреля в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +2...+7 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +16...+21, местами ожидается гроза, возможен град.

К ночи на среду прогнозируется +5...+10 градусов.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер - сначала со скоростью 9-14 м/с, затем, во второй половине дня, порывы усилятся до 15-18 м/с, из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В старину подмечали: если 14 апреля слышится короткий редкий гром, как будто обухом топора по дереву ударяют, впереди - теплая и солнечная погода.