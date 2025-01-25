В Кузнецке открыли еще одну Парту Героя

25.01.2025 | 10:16

В пятницу, 24 января, в кузнецкой школе № 4 имени Евгения Родионова состоялось торжественное открытие Парты Героя в честь выпускника учебного заведения Владислава Елизарова.

Кузнечанин служил по контракту и погиб в сентябре 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

На торжественной церемонии присутствовали заместитель главы администрации города Ирина Рузанова, ученики и педагоги.

«Открытие Парты Героя стало важным событием для школы и оставило глубокий след в сердцах участников. Надеемся, что этот памятный знак вдохновит нынешнее и будущие поколения на стремление к высоким целям и героизму», - отметили в администрации Кузнецка.

Ранее Парту Героя открыли в кузнецком лицее № 21. Она посвящена выпускнику Игорю Вичкуткину, погибшему в ходе специальной военной операции в апреле 2024 года. Он ушел из жизни в возрасте 25 лет.