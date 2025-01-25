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Общество

В Кузнецке открыли еще одну Парту Героя

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В пятницу, 24 января, в кузнецкой школе № 4 имени Евгения Родионова состоялось торжественное открытие Парты Героя в честь выпускника учебного заведения Владислава Елизарова.

В Кузнецке открыли еще одну Парту Героя

Кузнечанин служил по контракту и погиб в сентябре 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

В Кузнецке открыли еще одну Парту Героя

На торжественной церемонии присутствовали заместитель главы администрации города Ирина Рузанова, ученики и педагоги.

В Кузнецке открыли еще одну Парту Героя

«Открытие Парты Героя стало важным событием для школы и оставило глубокий след в сердцах участников. Надеемся, что этот памятный знак вдохновит нынешнее и будущие поколения на стремление к высоким целям и героизму», - отметили в администрации Кузнецка.

Ранее Парту Героя открыли в кузнецком лицее № 21. Она посвящена выпускнику Игорю Вичкуткину, погибшему в ходе специальной военной операции в апреле 2024 года. Он ушел из жизни в возрасте 25 лет.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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