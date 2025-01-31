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Общество

В Тамале готовятся ввести карантин по бешенству

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В рабочем поселке Тамала введут карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, эпизоотическим очагом признается подворье по адресу: Тамала, ул. Лесная, д. 41. Эту территорию в течение 60 календарных дней нельзя будет посещать никому из посторонних, кроме сотрудников госветслужбы и специалистов по ликвидации бешенства.

Неблагополучными планируется объявить улицы Лесную, Школьную, Коммунальную, Прудную, Транспортную (дома № 1-22), Советскую (дома № 8-56 по четной стороне и № 9-75 по нечетной), Корсакова (дома № 1-65а) на 60 календарных дней.

На период действия карантина запрещаются ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных. Также нельзя отлавливать диких зверей для вывоза в зоопарки.

В 2025 году очаги бешенства уже были выявлены в селах Николаевка Пензенского района и Чемодановка Бессоновского района.

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Источник — фото pixabay.com
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