В Тамале готовятся ввести карантин по бешенству

31.01.2025 | 09:10

В рабочем поселке Тамала введут карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, эпизоотическим очагом признается подворье по адресу: Тамала, ул. Лесная, д. 41. Эту территорию в течение 60 календарных дней нельзя будет посещать никому из посторонних, кроме сотрудников госветслужбы и специалистов по ликвидации бешенства.

Неблагополучными планируется объявить улицы Лесную, Школьную, Коммунальную, Прудную, Транспортную (дома № 1-22), Советскую (дома № 8-56 по четной стороне и № 9-75 по нечетной), Корсакова (дома № 1-65а) на 60 календарных дней.

На период действия карантина запрещаются ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных. Также нельзя отлавливать диких зверей для вывоза в зоопарки.

В 2025 году очаги бешенства уже были выявлены в селах Николаевка Пензенского района и Чемодановка Бессоновского района.