В Пензе в следственном изоляторе № 1 сменилось руководство

В следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Пензенской области сменилось руководство. Начальником структуры стал полковник внутренней службы Алексей Петров.

«Алексей Николаевич в 2012 году окончил Военно‑технический университет в Балашихе (Московская область), а в 2016 году был принят на службу в уголовно‑исполнительную систему. До назначения на должность начальника СИЗО‑1 он являлся заместителем начальника ИК‑4.

За время службы зарекомендовал себя как грамотный, принципиальный и требовательный руководитель, способный решать самые сложные задачи», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Руководитель управления Игорь Киреев в торжественной обстановке представил Алексея Петрова личному составу.

Игорь Киреев выразил уверенность, что коллектив учреждения обеспечит законность и правопорядок при решении задач, связанных с исполнением наказаний.