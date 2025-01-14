14.01.2025 | 20:29

В двух районах Пензенской области обнаружили очаги бешенства. Указы об установлении ограничительных мероприятий 13 января подписал губернатор Олег Мельниченко.

Одним из очагов признано подворье на улице Набережной в селе Николаевка Пензенского района, вторым - подворье на улице Фабричной в селе Чемодановка Бессоновского района.

В обоих случаях объявлен карантин на 60 календарных дней.

В Николаевке неблагополучной территорией по бешенству признано все село, в Чемодановке - улицы Фабричная, Спортивная, Епифанова, Школьная (дома № 1 - 14), Генералова (дома № 35 - 106), Заречная (дома № 1 - 60) и Садовая (дома № 1 - 42).

В эпизоотических очагах проведут дезинфекцию и дератизацию.

На период карантина запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, вывоз на убой, отлов диких восприимчивых особей.