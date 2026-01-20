Пожилых пензенцев приглашают на занятия нейрогимнастикой

С конца января в Пензе снова начнут проводить занятия нейрогимнастикой для жителей старше 60 лет, сообщили в областном минздраве.

Во время обучения пожилых людей ознакомят с методикой активизации работы мозга через упражнения, стимулирующие образование новых нейронных связей и восстанавливающие баланс между полушариями. Потом пенсионеры смогут выполнять их дома. Если заниматься регулярно - улучшаются память, способность концентрировать внимание, координация, повышается стрессоустойчивость.

Обучение начнется 30 января на базе областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Он располагается по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 2.

Цикл предполагает 9 занятий длительностью от часа до полутора. Их будут проводить бесплатно один раз в неделю, по пятницам, в 10:00.

«Запись - по телефону 45-27-49. Количество мест ограничено», - уточнили в минздраве.