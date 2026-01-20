Еще у 137 жителей Пензенской области выявили грипп

Общество

Еще у 137 жителей Пензенской области выявили грипп
В Пензенской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом: за период с 12 по 18 января выявили 2 245 новых случаев, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей (2 523).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 40,1%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По официальным данным, у 137 жителей области подтвердился грипп А. За прошлый отчетный период этот вирус был обнаружен у 190 человек.

Конкретно в Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 826 случаев ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим фиксировалось 1 675 - показатель снизился на 50,7%.

Сотрудники Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют соблюдать масочный режим, особенно в общественных местах.

