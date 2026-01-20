Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 21 января

Общество

Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 21 января
Печать
Telegram

21 января в Пензенской области ожидается облачная погода, на протяжении суток будет идти небольшой, местами умеренный снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -10...-15 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до -4...-9, а к следующей ночи (на четверг) опустятся к отметкам -13...-18.

Ветер ожидается неустойчивый, слабый.

Ранее метеорологи сообщили, что в первой половине рабочей недели область окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления, температурный режим будет выше нормы на 1-3 градуса.

В старину по погоде 21 января судили об августе: если в этот день шел снег, ждали дождей; если оказывалось солнечно, конец лета предполагался жарким.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!