Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 21 января

21 января в Пензенской области ожидается облачная погода, на протяжении суток будет идти небольшой, местами умеренный снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -10...-15 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до -4...-9, а к следующей ночи (на четверг) опустятся к отметкам -13...-18.

Ветер ожидается неустойчивый, слабый.

Ранее метеорологи сообщили, что в первой половине рабочей недели область окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления, температурный режим будет выше нормы на 1-3 градуса.

В старину по погоде 21 января судили об августе: если в этот день шел снег, ждали дождей; если оказывалось солнечно, конец лета предполагался жарким.