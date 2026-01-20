В мэрии прокомментировали перенос рынка с улицы Суворова

В мэрии Пензы прокомментировали перенос ярмарки выходного дня с территории бывшего троллейбусного депо на улице Суворова.

По словам заместителя главы администрации Дарьи Просточенко, организатором сельскохозяйственного рынка, индивидуальным предпринимателем, определен новый земельный участок - на проспекте Строителей, 2. Именно туда переместят всех торговцев.

«Вместе с тем лица, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, могут также осуществлять деятельность на муниципальных ярмарках», - уточнила Просточенко.

В Пензе действуют 16 площадок для продавцов по адресам: Терновского, 224; Кижеватова, 1-3; Литейная, 2/1; Чапаева, 71; Антонова, 9; Ладожская, 141; Рябова, 10а; проспект Строителей, 2, 40; Попова, 4Б; Одесская, 2; Бакунина, 9, 20; проспект Победы, 99; Клары Цеткин, 44а; Циолковского, 23.

Ранее сообщалось, что в районе Суворова, 120, появится многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой. Общая площадь объекта - 45 437,4 кв. м, высота - 13-22-19-9 этажей.