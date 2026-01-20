Росгвардейцев поблагодарили за ликвидацию последствий атак БПЛА

В Управлении Росгвардии по Пензенской области подвели итоги работы в 2025 году. За этот период сотрудники ведомства доставили в органы внутренних дел более 4 000 человек, подозреваемых в различных преступлениях.

Кроме того, было пресечено свыше 400 нарушений на территориях охраняемых объектов, зафиксировано 66 случаев посягательства на имущество жителей региона.

Губернатор Олег Мельниченко выразил личному составу особую благодарность за предотвращение и ликвидацию последствий атак вражеских БПЛА.

«Оперативные группы управления Росгвардии одними из первых прибывают к местам падений беспилотных летательных аппаратов, обеспечивают безопасность и оперативно-техническое сопровождение», - отметил глава региона.

Отличившиеся сотрудники получили ведомственные и региональные награды, уточнили в областном правительстве.