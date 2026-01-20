В Пензенской области рабочим могут назначить выплаты за детей

В Пензенской области для работников промышленных предприятий начнут формировать корпоративные демографические программы.

Так, предполагается ввести выплаты при рождении первого, второго и последующих детей. Причем получать их смогут как женщины, так и мужчины - в зависимости от того, кто из родителей трудится на объекте.

«Думаю, что этот вопрос нужно всесторонне обсудить на заседании региональной Ассоциации промышленников, создав в итоге типовую модель», - отметил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Помимо этого, планируется создать корпоративные ясли и детские сады.

«Строить будем через механизм софинансирования, дал поручение проработать все юридические нюансы», - добавил глава региона.