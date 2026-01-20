Пензенские сайты вошли в белый список веб-ресурсов

В белый список веб-ресурсов, на которые не влияет ограничение мобильного интернета, вошли сайты органов исполнительной власти Пензенской области.

Теперь всегда должны быть доступны страницы регионального правительства и его структурных подразделений, 17 министерств, 27 районных администраций и др.

Всего - 53 сайта на домене pnzreg.ru.

«Российский белый список включает ресурсы, нужные для жизни. Сайты органов власти - источник официальной информации и платформа для обратной связи, поэтому доступ к ним важен для обеспечения безопасности граждан», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В белый список также включены сайты Президента и Правительства РФ, Совета Федерации, МВД, МЧС, авиакомпаний, супермаркетов, прогноза погоды. Кроме того, в перечне - видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, маркетплейсы, портал для поиска работы и многое другое.