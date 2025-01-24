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Общество

Автобус Заречный - Пенза в выходные будет ездить по новому графику

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С субботы, 25 января, у автобусов № 103 Заречный - Пенза будет новое расписание по выходным дням и праздникам.

Об этом сообщили в зареченском МП «Автотранс».

Рейсы из Заречного (132 кв.) назначены на 5:30, 6:15, 7:15, 7:45, 8:30, 9:30, 10:15, 10:45, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:15, 15:45, 16:30, 17:15, 17:45, 18:30, 19:30, 20:30 и 21:30.

Из Пензы в Заречный автобус будет отправляться в 6:30, 7:15, 8:15, 8:45, 9:30, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:15, 16:45, 17:30, 18:35, 18:45, 19:30, 20:30, 21:30, 22:35.

Осенью прошлого года количество машин на межмуниципальном маршруте значительно сократилось. Причиной был назван рост заболеваемости среди водителей. В связи с этим был введен временный график движения автобусов № 101 и 103 по рабочим дням.

Новое расписание обрадовало зареченцев. «Ура! Двух новых водителей приняли», - предположил один из них в городском телеграм-канале.

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