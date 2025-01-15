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Общество

В Белинской районной больнице появился психиатр-нарколог

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В Белинскую районную больницу устроился работать психиатр-нарколог Яков Барышников.

Он уроженец Пензы, здесь окончил гимназию № 44, а в 2010 году завершил обучение в московском медуниверситете по специальности «лечебное дело».

После этого Яков Барышников трудился в Калужской области, а в 2018 году вернулся в город на Суре. С 2023-го он учится в ординатуре института усовершенствование врачей, на кафедре психиатрии и наркологии.

Теперь же за помощью к медику могут обращаться пациенты Белинской районной больницы.

«Коллектив принял меня очень тепло, здесь работают замечательные врачи, есть у кого набраться опыта. Коллеги всегда готовы помочь в трудную минуту», - отметил Яков Барышников, его слова привел региональный минздрав.

Ранее сообщалось, что в 2024-м в больницы Пензенской области пришло почти 300 новых врачей. А в ближайшие годы в регионе надеются устранить нехватку медиков. Помочь в решении кадровой проблемы должны юноши и девушки из целевого набора.

В 2025-м область дополнительно получит из федерального бюджета 2 588 700 рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Решение о выделении денег приняли исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

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Источник — фото регионального минздрава
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