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Общество

Пензенская область получит деньги на зарплаты медиков-новичков

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Пензенская область дополнительно получит 2 588 700 рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2025 году. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников», - поясняется на официальном сайте органа власти.

В целом регионам на эти цели выделяется более 9,9 млрд рублей.

«Согласно прогнозу, в 2025 году в медицинские учреждения поступят на работу порядка 26 тысяч квалифицированных специалистов - более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч специалистов среднего персонала», - уточняется на сайте.

Михаил Мишустин поручил довести ресурсы как можно скорее, что субъекты РФ могли успешно решать вопросы трудоустройства.

В Пензенской области на начало 2024 года в организациях здравоохранения числилось свыше 4 тысяч врачей и чуть более 11 тысяч работников среднего звена.

Комментируя проблему нехватки кадров, в региональном минздраве отмечали, что, с одной стороны, растет «потребность в медицинской помощи, обусловленная старением населения, ростом коморбидной патологии (сочетание хронических заболеваний. - Прим. ред.), последствиями пандемии коронавирусной инфекции», а с другой - происходит «выбытие медицинских кадров вследствие миграции, выхода на пенсию, низкой эффективности трудоустройства выпускников образовательных организаций».

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