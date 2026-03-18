В Мокшанском районе у дома, где погибли 7 человек, не оказалось УК

В Мокшанском районе у дома, где погибли 7 человек, не оказалось УК
У 8-квартирного дома в деревне Заречной Мокшанского района, где 7 человек погибли от отравления угарным газом, нет управляющей компании. Это выяснила прокуратура в ходе проверки по факту ЧП.

«Собственниками помещений в июне 2025 года выбран непосредственный способ управления, который фактически реализован не был, поскольку жителями не заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, вентиляционных каналов.

При этом в нарушение закона администрация Юровского сельсовета Мокшанского района своевременные меры по организации общего собрания, проведению конкурса по отбору управляющей организации не приняла», - сообщили в областной прокуратуре.

Главе органа местного самоуправления было внесено представление. Устранение нарушений будет проконтролировано.

Тела 4 женщин и 3 мужчин были обнаружены 13 марта. Они жили в 2-этажном доме в разных квартирах. Губернатор сообщил, что к трагедии привел неисправный дымоход.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Глава региона решил, что родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей.

